30.01.2019, 14:31
Арашуков останется сенатором: лишить его полномочий может только суд
ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Рауф Арашуков, которого задержали в зале заседаний Совфеда по подозрению в убийстве, останется сенатором от Карачаево-Черкесии.
Матвиенко рассказала, что верхняя палата парламента не может сама снять с него полномочия. По закону, лишить Арашукова должности сенатора можно только по его заявлению либо по решению суда, который примет решение об осуждении. В этом случае Арашуков автоматически потеряет статус сенатора и будет вынужден прекратить свою деятельность.
Кроме того, председатель Совфеда пояснила, что Генпрокуратура направила представление о снятии неприкосновенности с Арашукова только сегодня утром. Матвиенко напомнила, что по правилас рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности нужно на ближайшем заседании, поэтому сегодня его включили в дополнительную повестку.
Она также отметила, что в верхней палате парламента сегодня был и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его заместитель, на контроле у которого было это уголовное дело. «У господина Арашукова есть право, если он так считает, доказывать свою невиновность, взять адвоката. Но это уже его личное дело», - заметила спикер Совфеда.
При этом Матвиенко обратила внимание на то, что те преступления, в которых обвиняют Арашукова, были совершены ещё до того, как он стал сенатором. Она предположила, что президент республики, который назначает сенатора, не знал о прошлом Арашукова.
Примечательно, что, по словам Матвиенко, Арашуков хотел уйти из зала заседаний, когда прокурор зачитывал представление о его задержании. «Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», - рассказала председатель Совфеда. Она также добавила, что от объяснений он отказался.
Напомним, что сегодня задержали сенатора от Карачаево-Черкесии прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации преступной группировки и убийствах.
Матвиенко рассказала, что верхняя палата парламента не может сама снять с него полномочия. По закону, лишить Арашукова должности сенатора можно только по его заявлению либо по решению суда, который примет решение об осуждении. В этом случае Арашуков автоматически потеряет статус сенатора и будет вынужден прекратить свою деятельность.
Кроме того, председатель Совфеда пояснила, что Генпрокуратура направила представление о снятии неприкосновенности с Арашукова только сегодня утром. Матвиенко напомнила, что по правилас рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности нужно на ближайшем заседании, поэтому сегодня его включили в дополнительную повестку.
Она также отметила, что в верхней палате парламента сегодня был и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его заместитель, на контроле у которого было это уголовное дело. «У господина Арашукова есть право, если он так считает, доказывать свою невиновность, взять адвоката. Но это уже его личное дело», - заметила спикер Совфеда.
При этом Матвиенко обратила внимание на то, что те преступления, в которых обвиняют Арашукова, были совершены ещё до того, как он стал сенатором. Она предположила, что президент республики, который назначает сенатора, не знал о прошлом Арашукова.
Примечательно, что, по словам Матвиенко, Арашуков хотел уйти из зала заседаний, когда прокурор зачитывал представление о его задержании. «Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», - рассказала председатель Совфеда. Она также добавила, что от объяснений он отказался.
Напомним, что сегодня задержали сенатора от Карачаево-Черкесии прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации преступной группировки и убийствах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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