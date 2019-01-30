Матвиенко рассказала, что верхняя палата парламента не может сама снять с него полномочия.. В этом случае Арашуков автоматически потеряет статус сенатора и будет вынужден прекратить свою деятельность.Кроме того, председатель Совфеда пояснила, что Генпрокуратура направила представление о снятии неприкосновенности с Арашукова только сегодня утром. Матвиенко напомнила, что по правилас рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности нужно на ближайшем заседании, поэтому сегодня его включили в дополнительную повестку.Она также отметила, что в верхней палате парламента сегодня был и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его заместитель, на контроле у которого было это уголовное дело. «У господина Арашукова есть право, если он так считает, доказывать свою невиновность, взять адвоката. Но это уже его личное дело», - заметила спикер Совфеда.. Она предположила, что президент республики, который назначает сенатора, не знал о прошлом Арашукова.Примечательно, что,. «Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», - рассказала председатель Совфеда. Она также добавила, что от объяснений он отказался.Напомним, что сегодня задержали сенатора от Карачаево-Черкесии прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации преступной группировки и убийствах.