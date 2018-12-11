ИА «Ореанда-Новости». АВС узнал, что россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в шпионаже, согласилась частично признать себя виновной.

Мария Бутина была арестована летом 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США. Прессе стало известно, что она согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на соглашение Бутиной со следствием. Копию этого документа намерены направить в суд.

Она признает себя виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и согласилась сотрудничать со следствием. В документе соглашения сказано, что Мария Бутина, а также неназванный американец «сговорились с российским чиновником и по меньшей мере ещё одним человеком чтобы Бутина действовала в США под руководством российского чиновника», не уведомив об этом генпрокурора США.

В этом случае россиянке грозит до пяти лет лишения свободы. В случае её продуктивного сотрудничества со следствием, срок может быть смягчён. По всем пунктам обвинениям Бутиной грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает телеканал, данное соглашение было подписано 8 декабря, оно будет представлено на следующем заседании в суде, которое состоится 12 декабря, в среду.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл отказался комментировать это соглашение. Ранее защита сообщала, что они начали переговоры о сделке со следствием. Относительно возможного соглашение они «оптимистично» настроены. Пока соглашение рассматривается, Бутина останется заключённой.

Ранее отец россиянки Валерий Бутин сообщал, что его дочь не намерена признать свою вину, так как «ничего не совершила и в надуманных обвинениях не признаётся. Единственное, с чем она, возможно, согласится – это с тем, что ей следовало зарегистрироваться как иностранному агенту».

Отец Бутиной уверен, что его дочь даже в этом случае «не сделала ничего противозаконного, лишь наводила мосты дружбы между РФ и США».

Валерий Бутин утверждал, что его дочери ухудшили условия тюремного содержания, назвав это пытками. Сообщалось, что Бутиной запрещено покидать камеру 22 часа из 24 в сутках, ей не дают спать. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. МИД также выражал обеспокоенность ухудшению условий содержания российской заключённой, связав это с возможными санкциями и обратился Госдеп США «с требованием прекратить эти издевательства».

Напомним, россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Свою вину она не признавала.