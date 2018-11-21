ИА «Ореанда-Новости». Сухогруз Comet который с начала ноября был арестован в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину. Об этом сообщает мониторинговый ресурс MarineTraffic. Сухогруз уже прошёл через пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море.

В начале ноября об аресте судна, которое следовало из России, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По утверждению генпрокурора, на сухогрузе Comet находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината, которая следовала из "российского порта" в Бельгию.

Однако по данным СМИ, судно Comet (на фото, которое разместил Луценко, можно было увидеть это название) с Россией имеет мало общего: судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. За груз отвечает бельгийская фирма, а большая часть экипажа — украинцы, среди моряков всего один россиянин.

Напомним, ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года, когда в марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Их обвинили в незаконном посещении Крыма с целью причинения вреда государственным интересам. Капитану судна грозит уголовный срок по законодательству Украины. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

1 ноября приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева – соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым: применение ограничительных мер ввели в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Россия в ответ на действия властей Украины ввели строгую проверку украинских судов, заходящих в порт. На Украине считают, что доскональные и чрезмерные проверки нарушают международные законы. Однако даже МИД Украины признал, что российские пограничники проводят проверки украинских судов в строгом соответствии с законом. Накануне Евросоюз заявил, что такие проверки негативно сказываются на экономике Украины.

В начале ноября Украина сообщила, что у них задержано 15 кораблей. На что член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич ответил, что Россия не исключает перекрытие Азовское море для украинских судов в ответ на задержание кораблей, заходивших в крымские порты.

Со слов Клинцевича, Россия способна буквально за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.