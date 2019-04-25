ИА «Ореанда-Новости» Архангельский областной суд принял решение о признании незаконной отмены референдума по вопросу о ввозе мусора.

Депутаты областного собрания дважды блокировали проведение «антимусорного» референдума. В обоих случаях формулировки вопроса, предлагаемого для внесения в бюллетени, были признаны противоречащими федеральному законодательству. Против организации референдума также выступал руководитель региональной прокуратуры, который указывал на то, что вопросы о строительстве мусорных полигонов находятся в ведении губернатора Архангельской области.

Теперь судьи предписали отменить соответствующее постановление областного собрания, областную избирательную комиссию обязали организовать голосование граждан. Решение может быть обжаловано в Верховном суде РФ в сроки, предусмотренные законом.

В регионе продолжаются акции протеста. На главной площади Архангельска каждый день собираются горожане, требующие отменить строительство мусорного полигона.