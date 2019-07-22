ИА "Ореанда-Новости" Значимое спортивное событие прошло в минувшее воскресенье в Заполярье. Впервые в городе Воркуте состоялся «Арктический марафон».

На регистрации зафиксировано около 650 участников, среди них профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, волонтёры и организаторы. Тридцать семь городов из девятнадцати российских регионов – такова география проведения марафона в Заполярье. Возрастной диапазон участников также впечатляет – самому старшему из них семьдесят девять лет, самому юному – четыре года.

Торжественное открытие марафона состоялось вчера утром, на площади Мира. Со сцены участников спортивного мероприятия поприветствовал министр спорта Республики Коми Николай Бережной, пожелав марафонцам успехов, воли к победе и отличного настроения. Зачитав напутственные слова главы Республики Коми Сергея Гапликова, спортивный министр дал старт марафону. На церемонию открытия «Арктического марафона» были приглашены и почётные гости. Среди них был Алексей Соколов, являющийся многократным чемпионом России на марафонской дистанции. Соколов также обладатель рекорда страны.

Такого массового марафона жители Воркуты ещё не встречали. Наиболее многочисленными были делегации из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Благовещенск. На выбор спортсменам предлагалось три дистанции. Кроме классических 42,2 километра, была дистанция полумарафона – 21,1 километр и любительская протяжённостью в десять километров. Памятным местом дистанции стал символ заполярного города – памятник под названием «Воркута – 67 параллель». Часть дистанции решено было вынести за пределы города.

Перед стартом организаторы решили провести разминку. Её проводила российская легкоатлетка Олеся Зыкина. Чемпионка мира и Европы и призёр Олимпийских игр показала участникам несколько физических упражнений, подготовив их к забегам на дистанции.

Особенностью проведения «Арктического марафона» стал забег спортсменов юного возраста. Их ожидала дистанция в шестьсот метров.

Всех победителей марафона на финише ожидали памятные призы, денежные премии и подарки.