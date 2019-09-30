ИА «Ореанда-Новости». Главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков рассказал, что российская армия начала закупать модернизированные танки Т90М «Прорыв-3», пишет «Интерфакс».



В этом году армия получит 2500 новых образцов военной техники, рассказал Салюков.



Улучшенный танк разработали в рамках опытно-конструкторских разработок. В нём есть новая цифровая система управления огнём, которая настроена на поиск и уничтожение целей.



Ранее сообщалось, что танки Т-90 должен получить систему климат-контроля.