30.09.2019, 11:09
Армия России начала закупки модернизированных танков Т-90
ИА «Ореанда-Новости». Главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков рассказал, что российская армия начала закупать модернизированные танки Т90М «Прорыв-3», пишет «Интерфакс».
В этом году армия получит 2500 новых образцов военной техники, рассказал Салюков.
Улучшенный танк разработали в рамках опытно-конструкторских разработок. В нём есть новая цифровая система управления огнём, которая настроена на поиск и уничтожение целей.
Ранее сообщалось, что танки Т-90 должен получить систему климат-контроля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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