Аналитики учитывали такие условия, как численность военной техники и авиации, бюджет, количество военнослужащих.. Кроме того, в российской армии есть порядка 4 тысяч самолётов, свыше 20 тысяч танков и примерно 350 кораблей.. Бюджет оценивается в 40 миллиардов долларов. В тройку лидеров вошла также Великобритания. Там насчитали около 280 тысяч военных, 800 самолётов, 200 танков и 70 кораблей. Затраты на содержание такой армии оценили в 50 миллиардов долларов.Ранее в США заявляли о том, что российское оружие превосходит американское по такому показателю, как дальнобойность.Президент России Владимир Путин в октябре сообщил о том, что испытание гиперзвукового боевого блока «Авангард» для межконтинентальных баллистических ракет закончены. Скоро «Аванганрд» должен поступить на вооружение. Впервые о новом оружии глава государства рассказал весной этого года в Послании Федеральному собранию.Основное отличие нового боевого блока от других межконтинентальных ракет в том, что боеголовка летит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. «Авангард» развивает гиперзвуковую скорость, которая больше скорости звука более чем в 20 раз. Блок может исполнять горизонтальные манёвры, что делает его траекторию непредсказуемой. Кроме того, «Авангард» может обходить зоны охвата радаров ПВО и позиции противоракет вероятного противника. Готовили новый боевой блок в Оренбургской области.