ИА «Ореанда-Новости» Телеканал Al Hadath сообщил, что подразделения сирийской армии и отряды ополченцев взяли под контроль город Кфар-Зейта на севере провинции Хама, в котором находилась одна из баз террористов, принадлежащих к организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Армия также заняла высоты Эль-Ховейз и долину Вади-эль-Аназ к востоку от города Морик. В настоящее время сирийские солдаты ведут бой за город Эль-Таманаа.

21 августа две группировки правительственных войск замкнули кольцо окружения вокруг так называемого треугольника смерти, расположенного между населёнными пунктами Эль-Латамна, Кфар-Зейта и Закят на севере провинции Хама. Потерпевшие поражение террористы укрылись в городах Морик и Эль-Таманаа.