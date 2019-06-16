ИА «Ореанда-Новости» Медиапортал Al-Masdar сообщил, что 15 июня сирийские военные, поддерживаемые ополченцами из Сил национальной обороны, заняли стратегические высоты Телль-Мильх в северо-западной части провинции Хама.

Во время наступления на высоты армейские подразделения нанесли поражение бандам, сформированным из сторонников запрещённой на территории России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Был возвращён контроль над населенным пунктом Эль-Джебин, что дало возможность выйти к автотрассе Мхарде – Сукейлабия (данные города находятся под защитой армии Сирии).

7 июня сирийские военные и ополченцы уже захватывали высоты Телль-Мильх, но спустя несколько дней войска банды террористов вытеснили их с занятых позиций.

Элитные подразделения сирийской армии продолжают попытки укрепиться на высотах Телль-эс-Сахер, которые расположены севернее города Кафр-Набуда.