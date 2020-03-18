ИА «Ореанда-Новости» . Футбольный клуб оштрафовали на 50 тысяч рублей за несогласованный баннер, который вывесили на трибунах «Арсенала» на матче российского чемпионата в поддержку Валентины Терешковой.

Руководитель дисциплинарного отдела Российского футбольного союза сообщил, что организация оштрафовала тульский клуб по итогам 22-ого матча турнира против клуба Казани «Рубин». Во время матча на трибунах вывесили несогласованные баннеры с надписью «Валя, ты просто космос», посвящённые депутату российской Госдумы и первой женщине-космонавту в мире.

За два несогласованных плаката клуб «Арсенал» был оштрафован на 50 тысяч рублей. После матча выяснилось, что