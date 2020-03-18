18.03.2020, 18:42
«Арсенал» оштрафовали за несогласованный баннер с Терешковой
ИА «Ореанда-Новости». Футбольный клуб оштрафовали на 50 тысяч рублей за несогласованный баннер, который вывесили на трибунах «Арсенала» на матче российского чемпионата в поддержку Валентины Терешковой.
Руководитель дисциплинарного отдела Российского футбольного союза сообщил, что организация оштрафовала тульский клуб по итогам 22-ого матча турнира против клуба Казани «Рубин». Во время матча на трибунах вывесили несогласованные баннеры с надписью «Валя, ты просто космос», посвящённые депутату российской Госдумы и первой женщине-космонавту в мире.За два несогласованных плаката клуб «Арсенал» был оштрафован на 50 тысяч рублей. После матча выяснилось, что баннеры вывесили члены молодёжной организации «Молодежка ОНФ» в поддержку Валентины Терешковой, которая недавно подверглась критике со стороны россиян за предложение обнулить президентские сроки Путина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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