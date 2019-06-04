Адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой рассказал, что Аршавин не платит алименты в размере 350 тысяч рублей в месяц. Именно эту сумму назначил суд. Сейчас у футболиста образовалась задолженность и приставы запретили ему выезжать за границу.Аршавин и Казьмина вступили в брак осенью 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Сейчас у супругов идёт бракоразводный процесс.