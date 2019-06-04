04.06.2019, 16:21
Аршавину запретили выезжать за границу из-за долгов
ИА «Ореанда-Новости». Бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину запретили покидать страну из-за долгов по алиментам, пишет «Интерфакс».
Адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой рассказал, что Аршавин не платит алименты в размере 350 тысяч рублей в месяц. Именно эту сумму назначил суд. Сейчас у футболиста образовалась задолженность и приставы запретили ему выезжать за границу.
Аршавин и Казьмина вступили в брак осенью 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Сейчас у супругов идёт бракоразводный процесс.
Адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой рассказал, что Аршавин не платит алименты в размере 350 тысяч рублей в месяц. Именно эту сумму назначил суд. Сейчас у футболиста образовалась задолженность и приставы запретили ему выезжать за границу.
Аршавин и Казьмина вступили в брак осенью 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Сейчас у супругов идёт бракоразводный процесс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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