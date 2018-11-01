01.11.2018, 17:52
Артур Варданян заявил о закрытии "Кэшбери" с 1 ноября
ИА «Ореанда-Новости» Руководитель "Кэшбери" объявил о прекращении деятельности компании на странице YouTube. Видео попало в тренды сервиса, а само заявление получило неоднозначные реакции.
Ранее ЦБ России опубликовал сообщение, в котором охарактеризовал "Кэшбери" как одну из самых масштабных финансовых пирамид России за последние годы. "Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб", — отмечается в сообщении регулятора. На основании данных, полученных от ЦБ РФ, ростовская областная прокуратура обратилась в суд, потребовав заблокировать интернет-ресурсы компании (ООО "Кэшбери" зарегистрирована в Ростовской области). Соответствующий иск был подан 24 сентября. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной отметил, что "Кэшбери" ведет финансовую деятельность, привлекая средства граждан, при этом не имея соответствующей лицензии.
Блокировка ресурсов должна противодействовать агрессивной рекламе "Кэшбери", которая, по мнению экспертов Центрального банка, вводит в заблуждение граждан. В сообщении ЦБ РФ указывается, почему "Кэшбери" подходит под определение финансовой пирамиды: "отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств, обещание доходности в несколько раз выше рынка, а также ее гарантирование, агрессивная реклама в СМИ и интернете, отсутствие данных о финансовом положении компании, собственных средствах и точного определения деятельности организации".
С такой оценкой деятельности "Кэшбери" соглашаются и независимые эксперты финансового рынка. Партнер FMG Group Михаил Фаткин считает, что схемы, подобные тем, какими руководствовалась "Кэшбери", или придумываются изначально с целью мошенничества, или же собственники приходят к ним из-за неудач в бизнесе. Так он прокомментировал ситуацию изданию РБК.
Артур Варданян и другие представители компании "Кэшбери" считают, что на них "объявлена охота" которая мешает деятельности компании. В своем обращении он сказал, что модель "Кэшбери" успешна и через три месяца он планирует запуск подобного проекта уже на "мировой арене". Расплачиваться с клиентами "Кэшбери" планирует со 2 ноября, однако часть обязательств может быть компенсирована "внутренней криптовалютой".
Ранее ЦБ России опубликовал сообщение, в котором охарактеризовал "Кэшбери" как одну из самых масштабных финансовых пирамид России за последние годы. "Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб", — отмечается в сообщении регулятора. На основании данных, полученных от ЦБ РФ, ростовская областная прокуратура обратилась в суд, потребовав заблокировать интернет-ресурсы компании (ООО "Кэшбери" зарегистрирована в Ростовской области). Соответствующий иск был подан 24 сентября. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной отметил, что "Кэшбери" ведет финансовую деятельность, привлекая средства граждан, при этом не имея соответствующей лицензии.
Блокировка ресурсов должна противодействовать агрессивной рекламе "Кэшбери", которая, по мнению экспертов Центрального банка, вводит в заблуждение граждан. В сообщении ЦБ РФ указывается, почему "Кэшбери" подходит под определение финансовой пирамиды: "отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств, обещание доходности в несколько раз выше рынка, а также ее гарантирование, агрессивная реклама в СМИ и интернете, отсутствие данных о финансовом положении компании, собственных средствах и точного определения деятельности организации".
С такой оценкой деятельности "Кэшбери" соглашаются и независимые эксперты финансового рынка. Партнер FMG Group Михаил Фаткин считает, что схемы, подобные тем, какими руководствовалась "Кэшбери", или придумываются изначально с целью мошенничества, или же собственники приходят к ним из-за неудач в бизнесе. Так он прокомментировал ситуацию изданию РБК.
Артур Варданян и другие представители компании "Кэшбери" считают, что на них "объявлена охота" которая мешает деятельности компании. В своем обращении он сказал, что модель "Кэшбери" успешна и через три месяца он планирует запуск подобного проекта уже на "мировой арене". Расплачиваться с клиентами "Кэшбери" планирует со 2 ноября, однако часть обязательств может быть компенсирована "внутренней криптовалютой".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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