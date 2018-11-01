01.11.2018, 17:52
Артур Варданян заявил о закрытии "Кэшбери" с 1 ноября
ИА «Ореанда-Новости» Руководитель "Кэшбери" объявил о прекращении деятельности компании на странице YouTube. Видео попало в тренды сервиса, а само заявление получило неоднозначные реакции.
Ранее ЦБ России опубликовал сообщение, в котором охарактеризовал "Кэшбери" как одну из самых масштабных финансовых пирамид России за последние годы. "Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб", — отмечается в сообщении регулятора. На основании данных, полученных от ЦБ РФ, ростовская областная прокуратура обратилась в суд, потребовав заблокировать интернет-ресурсы компании (ООО "Кэшбери" зарегистрирована в Ростовской области). Соответствующий иск был подан 24 сентября. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной отметил, что "Кэшбери" ведет финансовую деятельность, привлекая средства граждан, при этом не имея соответствующей лицензии.
--- Информация: Банк дающий кредит ип ----
Блокировка ресурсов должна противодействовать агрессивной рекламе "Кэшбери", которая, по мнению экспертов Центрального банка, вводит в заблуждение граждан. В сообщении ЦБ РФ указывается, почему "Кэшбери" подходит под определение финансовой пирамиды: "отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств, обещание доходности в несколько раз выше рынка, а также ее гарантирование, агрессивная реклама в СМИ и интернете, отсутствие данных о финансовом положении компании, собственных средствах и точного определения деятельности организации".
С такой оценкой деятельности "Кэшбери" соглашаются и независимые эксперты финансового рынка. Партнер FMG Group Михаил Фаткин считает, что схемы, подобные тем, какими руководствовалась "Кэшбери", или придумываются изначально с целью мошенничества, или же собственники приходят к ним из-за неудач в бизнесе. Так он прокомментировал ситуацию изданию РБК.
Артур Варданян и другие представители компании "Кэшбери" считают, что на них "объявлена охота" которая мешает деятельности компании. В своем обращении он сказал, что модель "Кэшбери" успешна и через три месяца он планирует запуск подобного проекта уже на "мировой арене". Расплачиваться с клиентами "Кэшбери" планирует со 2 ноября, однако часть обязательств может быть компенсирована "внутренней криптовалютой".
Ранее ЦБ России опубликовал сообщение, в котором охарактеризовал "Кэшбери" как одну из самых масштабных финансовых пирамид России за последние годы. "Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб", — отмечается в сообщении регулятора. На основании данных, полученных от ЦБ РФ, ростовская областная прокуратура обратилась в суд, потребовав заблокировать интернет-ресурсы компании (ООО "Кэшбери" зарегистрирована в Ростовской области). Соответствующий иск был подан 24 сентября. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной отметил, что "Кэшбери" ведет финансовую деятельность, привлекая средства граждан, при этом не имея соответствующей лицензии.
--- Информация: Банк дающий кредит ип ----
Блокировка ресурсов должна противодействовать агрессивной рекламе "Кэшбери", которая, по мнению экспертов Центрального банка, вводит в заблуждение граждан. В сообщении ЦБ РФ указывается, почему "Кэшбери" подходит под определение финансовой пирамиды: "отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению средств, обещание доходности в несколько раз выше рынка, а также ее гарантирование, агрессивная реклама в СМИ и интернете, отсутствие данных о финансовом положении компании, собственных средствах и точного определения деятельности организации".
С такой оценкой деятельности "Кэшбери" соглашаются и независимые эксперты финансового рынка. Партнер FMG Group Михаил Фаткин считает, что схемы, подобные тем, какими руководствовалась "Кэшбери", или придумываются изначально с целью мошенничества, или же собственники приходят к ним из-за неудач в бизнесе. Так он прокомментировал ситуацию изданию РБК.
Артур Варданян и другие представители компании "Кэшбери" считают, что на них "объявлена охота" которая мешает деятельности компании. В своем обращении он сказал, что модель "Кэшбери" успешна и через три месяца он планирует запуск подобного проекта уже на "мировой арене". Расплачиваться с клиентами "Кэшбери" планирует со 2 ноября, однако часть обязательств может быть компенсирована "внутренней криптовалютой".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии