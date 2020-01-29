29.01.2020, 13:10
Астраханец бросился в ледяную воду ради спасения тонущей собаки
ИА «Ореанда-Новости». Астраханец Александр Нешин бросился в ледяную воду, чтобы помочь добраться до берега тонущей собаке.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как астраханец в одних плавках полез в воду и помог животному доплыть до берега.
Нешин рассказал, что заметил тонущую собаку во время прогулки с дочерью.
В публикации сетевого издания "Волга" рассказывается, что пёс спустился к воде, чтобы утолить жажду, но провалился под лед.
Спасший собаку мужчина признался, что до этого оказывался в ледяной воде лишь во время крещенских купаний.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как астраханец в одних плавках полез в воду и помог животному доплыть до берега.
Нешин рассказал, что заметил тонущую собаку во время прогулки с дочерью.
В публикации сетевого издания "Волга" рассказывается, что пёс спустился к воде, чтобы утолить жажду, но провалился под лед.
Спасший собаку мужчина признался, что до этого оказывался в ледяной воде лишь во время крещенских купаний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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