В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как астраханец в одних плавках полез в воду и помог животному доплыть до берега.Нешин рассказал, что заметил тонущую собаку во время прогулки с дочерью.В публикации сетевого издания "Волга" рассказывается, что пёс спустился к воде, чтобы утолить жажду, но провалился под лед.Спасший собаку мужчина признался, что до этого оказывался в ледяной воде лишь во время крещенских купаний.