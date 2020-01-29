ИА «Ореанда-Новости». Астраханец Александр Нешин бросился в ледяную воду, чтобы помочь добраться до берега тонущей собаке. 

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как астраханец в одних плавках полез в воду и помог животному доплыть до берега. 

Нешин рассказал, что заметил тонущую собаку во время прогулки с дочерью. 

В публикации сетевого издания "Волга" рассказывается, что пёс спустился к воде, чтобы утолить жажду, но провалился под лед. 

Спасший собаку мужчина признался, что до этого оказывался в ледяной воде лишь во время крещенских купаний.