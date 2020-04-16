16.04.2020, 10:13
Астролог из "Давай поженимся!" прокомментировала слухи об уходе из проекта
ИА «Ореанда-Новости». Астролог из передачи Первого канала "Давай поженимся" Василиса Володина прокомментировала слухи о том, что она покидает проект. Володина в разговоре с журналистом "Телепрограммы" заявила, что договорённости с телеканалом остались прежними, сообщает "Лента.ру".
Астролог сказала, что информация о том, что она уходит с проекта, не соответствует действительности. Она уведомила, что сейчас соблюдает вместе со своей семьёй режим самоизоляции, как попросили власти страны и российской столицы.
Ею было подтверждено, что съёмки программы прошли без её участия, в студии находились лишь две ведущие: Роза Сябитова и Лариса Гузеева.
Володина заявила, что отказалась участвовать в съёмках проекта, пока не будет снят официально установленный режим. Она добавила, что считает данное решение правильным.
Астролог сказала, что информация о том, что она уходит с проекта, не соответствует действительности. Она уведомила, что сейчас соблюдает вместе со своей семьёй режим самоизоляции, как попросили власти страны и российской столицы.
Ею было подтверждено, что съёмки программы прошли без её участия, в студии находились лишь две ведущие: Роза Сябитова и Лариса Гузеева.
Володина заявила, что отказалась участвовать в съёмках проекта, пока не будет снят официально установленный режим. Она добавила, что считает данное решение правильным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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