Володина в разговоре с журналистом "Телепрограммы" заявила, что договорённости с телеканалом остались прежними, сообщает "Лента.ру".Астролог сказала, что информация о том, что она уходит с проекта, не соответствует действительности. Она уведомила, что сейчас соблюдает вместе со своей семьёй режим самоизоляции, как попросили власти страны и российской столицы.Володина заявила, что отказалась участвовать в съёмках проекта, пока не будет снят официально установленный режим. Она добавила, что считает данное решение правильным.