ИА «Ореанда-Новости». Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев. Об этом во вторник, 13 августа, пишет «Интерфакс».

«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел», — заявил Опумбаев. По его словам, именно поэтому было принято решение о принудительном приводе Атамбаева, которое поручили Госкомитету национальной безопасности.

Первая попытка задержать экс-главу государства была предпринята 7 августа, но не удалась из-за сопротивления сторонников Атамбаева. При этом несколько силовиков были взяты в заложники. Экс-президент утверждает, что у его сторонников не было оружия, «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Ещё несколько человек взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием. Сам экс-глава государства полагает, что следствие нарушило его права, конституционные нормы и уголовно-процессуальный кодекс, рассказал его адвокат.