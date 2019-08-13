Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота
«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел», — заявил Опумбаев. По его словам, именно поэтому было принято решение о принудительном приводе Атамбаева, которое поручили Госкомитету национальной безопасности.
Первая попытка задержать экс-главу государства была предпринята 7 августа, но не удалась из-за сопротивления сторонников Атамбаева. При этом несколько силовиков были взяты в заложники. Экс-президент утверждает, что у его сторонников не было оружия, «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Ещё несколько человек взяты в заложники.
Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием. Сам экс-глава государства полагает, что следствие нарушило его права, конституционные нормы и уголовно-процессуальный кодекс, рассказал его адвокат.
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