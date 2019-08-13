ИА «Ореанда-Новости». Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя киргизской генпрокуратуры. Помимо убийства, бывшего главу государства обвиняют в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти.

Основанием для предъявления обвинений в убийстве стало то, что киргизский спецназовец, убитый в ходе штурма резиденции Атамбаева, был ранен из найденной в доме бывшего президента страны снайперской винтовки. «В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят», — передает ТАСС слова главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Ранее стало известно, что изначально в ГКНБ предположили, что пулю из снайперской винтовки, которая задела жизненно важные органы сотрудника, выпустили сторонники бывшего главы государства, поскольку выстрел был сделан со стороны дома Атамбаева.

Однако сам Атамбаев заявил, что у его сторонников «не было даже рогатки» и из боевого оружия стрелял только он сам. При этом он утверждает, что стрелял в воздух и старался не попадать в спецназовцев.

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день спецназ снова попытался схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.