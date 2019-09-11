Для его встречи была создана специальная комиссия.

Причина такой официальной встречи грузового судна заключается в том, что «Севморпуть» является единственным в мире судном, на борту которого расположена ядерная энергетическая установка. Контейнеровоз вышел в открытое море 29 августа из порта Петропавловск-Камчатский. Экипаж судна везёт более двухсот холодильных установок с мороженой рыбой и ещё шестьдесят шесть контейнеров с другими грузами. По прогнозам, для того чтобы достичь берегов города на Неве, судну потребуется восемнадцать суток. Предположительно, «Севморпуть» прибудет в Большой порт Петербурга 14 – 15 сентября. В настоящее время местонахождение контейнеровоза расположено у берегов Норвегии.

Встречать атомный контейнеровоз будет специально созданная комиссия, в составе которой числится пятнадцать человек. Возглавил комиссию заместитель капитана Большого порта, среди других участников - специалисты Смольного и администрации Кировского района, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации и «Атомфлота». Комиссия проверит готовность судна к заходу в порт.

По словам генерального директора «Атомфлота» Мустафы Кашки, этот рейс был организован государственной корпорацией «Росатом», Росрыболовством и группой компаний «Норебо». Мустафа Кашка выразил слова надежды на то, что Северный морской путь будет активнее использоваться судовладельцами после такого маршрута контейнеровоза. Перевозить с востока в европейскую часть страны и наоборот можно будет не только рыбу, но и другие грузы, заключил гендиректор «Атомфлота».