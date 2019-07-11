ИА «Ореанда-Новости» Аудиторы Счётной палаты РФ при изучении ситуации с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомашин дороже 3 миллионов рублей, обнаружили пробелы в перечне объектов налогообложения.

По закону граждане, владеющие автомобилями стоимостью 3–5 миллионов рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Коэффициент 2 применяется к автомашинам ценой 5–10 миллионов рублей не старше 5 лет, коэффициент 3 – к моделям стоимостью 10–15 миллионов рублей.

Каждый год Минпромторг составляет список таких автомобилей и публикует его на своём официальном сайте. Представители Счётной палаты, однако, не обнаружили в нём такие машины класса люкс, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС LimousineL и Bugatti Veyron Grand Sport. При этом для некоторых моделей, вошедших в перечень, повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска.

Аудитор палаты Сергей Штогрин считает, что следует совершенствовать процедуру исчисления налога с дорогих авто, что необходимо «сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов».