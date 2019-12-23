В АЭВТ входят 27 авиакомпаний по всей России. Срыв возможен из-за отсутствия разрешений Министерства транспорта по поводу ввода в эксплуатацию около 30 самолётов. Президент Ассоциации Владимир Тасун считает сложившуюся ситуацию критической.30 новых самолётов было закуплено Ассоциацией для полётов в новогодние праздники. Вся документация была своевременно направлена в департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России, но воздушные судна не были внесены в приложения к соглашениям, заключенным в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.