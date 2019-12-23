23.12.2019, 17:02
Авиакомпании предупредили о возможном срыве Новогодних полётов
ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила о возможном срыве Новогодних полётов, сообщает издательство «Ведомости».
В АЭВТ входят 27 авиакомпаний по всей России. Срыв возможен из-за отсутствия разрешений Министерства транспорта по поводу ввода в эксплуатацию около 30 самолётов. Президент Ассоциации Владимир Тасун считает сложившуюся ситуацию критической. Соответствующее письмо с просьбой о срочном рассмотрении вопроса было направлено на имя замминистра Минтранса Александра Юрчика в прошлую пятницу, 20 декабря.
30 новых самолётов было закуплено Ассоциацией для полётов в новогодние праздники. Вся документация была своевременно направлена в департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России, но воздушные судна не были внесены в приложения к соглашениям, заключенным в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.
В АЭВТ входят 27 авиакомпаний по всей России. Срыв возможен из-за отсутствия разрешений Министерства транспорта по поводу ввода в эксплуатацию около 30 самолётов. Президент Ассоциации Владимир Тасун считает сложившуюся ситуацию критической. Соответствующее письмо с просьбой о срочном рассмотрении вопроса было направлено на имя замминистра Минтранса Александра Юрчика в прошлую пятницу, 20 декабря.
30 новых самолётов было закуплено Ассоциацией для полётов в новогодние праздники. Вся документация была своевременно направлена в департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России, но воздушные судна не были внесены в приложения к соглашениям, заключенным в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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