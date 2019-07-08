08.07.2019, 14:14
Авиакомпания British Airways оштрафована за утечку данных о клиентах
ИА «Ореанда-Новости» Управление комиссара по информации Великобритании оштрафовало авиакомпанию British Airways на 183 миллиона фунтов стерлингов (229,3 миллиона долларов) за то, что осенью 2018 года сотрудники предприятия допустили утечку информации о банковских картах более чем 200 тысяч своих клиентов.
Комиссар Элизабет Дэнэм сказала по этому поводу: «Закон предельно ясен: если вам доверяют персональные данные, то вы должны их сохранять. Те, кто не смогут с этим справиться, столкнутся с тщательной проверкой со стороны моего ведомства».В авиакомпании заявили, что «удивлены и разочарованы» данным решением. Уильям Уолш, глава холдинга International Airlines Group, в который входит British Airways, сообщил о намерении оспорить постановление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии