ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский авиаперевозчик «Победа», который является бюджетным дочерним предприятием группы «Аэрофлот», сообщила, что отстранила от полёта двух пилотов, а потом и вовсе уволила их, потому что они позволили себе употреблять алкоголь перед рейсом. Руководство даже пожалело, что не получилось их уволить по статье «пьянство на рабочем месте».

Пилоты должны были 26 мая управлять самолётом по рейсу Сургут – Махачкала, но не прошли медосмотр. Освидетельствование выявило, что в крови содержится алкоголь. Естественно, их к полёту не допустили, а после уволили за такое халатное отношение к обязанностям. Это сообщили в пресс-службе перевозчика.

При этом гендиректор заявил, что в «Победе» всегда предвзято относятся даже к тем, кто выпивает на выходных и в нерабочее время. С его слов, к таким людям у них «нулевая толерантность».

По заявлению Андрея Калмыкова, гендиректора «Победы», у медпункта в Сургуте, где проходило освидетельствование, есть нарушения, поэтому уволить этих пилотов по этой статье не получилось. Просто отстранили и позже расторгли с ними трудовой договор, официальной причиной стало обоюдное соглашение сторон.

Однако гендиректор «Победы» озвучил, что он и компания намерены добиваться в России поправок в законодательство, чтобы ответственность за выпивку с авиаотрасли ужесточили.

Он выразил своё огорчение тому факту, что сейчас российские законы не предусматривает за пьянку на работе» у пилотов лишения пилотских свидетельств.

Последний раз в Казани был подобный случай. Там в марте этого года случился скандал: самолёт в Москву задержали на шесть часов. Виной стал нетрезвый вид пилота. Во время медицинского осмотра выяснилось, что командир воздушного судна пьян. При этом он ещё уговаривал медиков разрешить ему сесть за штурвал. Это было в компании «Аэрофлот». Акт медицинского освидетельствования даже появился в Сети.





