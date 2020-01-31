Об это сообщила пресс-служба компания «Аэрофлот».А авиарейсы, которые отправлялись в другие страны из терминала F, будут отправляться и приземляться на других терминалах: С, D и E. С 16-00 сотрудники «Аэрофлота» начали проводить оперативное оповещение всех пассажиров через центр бронирования и просить людей самостоятельно отслеживать изменения в расписании.Подобные меры были приняты из-за масштабного распространения китайского коронавируса.