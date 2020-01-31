31.01.2020, 19:30
Авиарейсы из Китая переведены в отдельный терминал «Шереметьево»
ИА «Ореанда-Новости». Авиарейсы из Китая переведены в отдельный терминал «Шереметьево». Об это сообщила пресс-служба компания «Аэрофлот».
С 31 января с 17-00 все дальнейшие рейсы переведены в терминал F. Это касается как прибывающие самолёты, так и отправляющиеся. А авиарейсы, которые отправлялись в другие страны из терминала F, будут отправляться и приземляться на других терминалах: С, D и E. С 16-00 сотрудники «Аэрофлота» начали проводить оперативное оповещение всех пассажиров через центр бронирования и просить людей самостоятельно отслеживать изменения в расписании.
Подобные меры были приняты из-за масштабного распространения китайского коронавируса.
С 31 января с 17-00 все дальнейшие рейсы переведены в терминал F. Это касается как прибывающие самолёты, так и отправляющиеся. А авиарейсы, которые отправлялись в другие страны из терминала F, будут отправляться и приземляться на других терминалах: С, D и E. С 16-00 сотрудники «Аэрофлота» начали проводить оперативное оповещение всех пассажиров через центр бронирования и просить людей самостоятельно отслеживать изменения в расписании.
Подобные меры были приняты из-за масштабного распространения китайского коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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