ИА «Ореанда-Новости» Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о ликвидации принадлежавшего движению «Ансар Алла» военного объекта в провинции Дамар в Йемене. Представители коалиции заявили, что на объекте хранились беспилотные летательные средства, а также средства противовоздушной обороны. В заявлении подчёркивается, что «превентивные меры» были предприняты для защиты гражданских лиц.

ТАСС со ссылкой на контролируемый йеменским мятежным движением портал сообщил, что в результате авианалёта погибли не менее 60 человек, а удар был нанесён по тюрьме военнопленных. Представитель министерства здравоохранения хуситов подтвердил, что после удара по тюрьме из-под обломков были извлечены тела 60 погибших, ещё более 50 человек получили ранения.

Военный конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. Весной 2015 года в него вмешалась военная коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене провели переговоры под эгидой ООН в Стокгольме. Среди достигнутых договорённостей – обмен пленными, прекращение огня в городе Ходейде и его передача хуситами под контроль ООН.