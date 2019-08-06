ИА «Ореанда-Новости». Самолёт Ил-76 провёл разведку над местом пожара на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, где произошли взрывы боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в департаменте пресс-службы Центрального военного округа.

«Экипаж воздушного суда оценил возможность сброса воды на горящий склад», — цитирует сообщение ТАСС. Также сообщается, что замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил: пожар должен быть ликвидирован к исходу дня.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа, из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села. К настоящему моменту взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно в свои дома из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил главврач Ачинской межрайонной больницы Денис Лебедев. Ещё один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, пропавший является гражданским лицом, более подробной информации о личности не предоставлено.

Также Усс отметил, что эвакуация жителей Ачинска и ряда других населенных пунктов района прошла успешно. Губернатор выразил благодарность населению, спасателям, военным и местным властям за организованность и терпение. Ранее мэр Ачинска Илай Ахметов призвал жителей не посещать эвакуированную зону из-за сохраняющейся опасности.