ИА «Ореанда-Новости». Австрия выдала России мужчину, который 22 года в розыске за убийство, которое произошло в Краснодарском крае, пишет «МК».



Речь идёт о гражданине Армении Гарри Григорянце. Следователи полагают, что в 1998 году он зарезал своего знакомого в рьяной драке. После убийства мужчина скрывался сначала Армении, потом Чехии, а потом перебрался в Австрию.



Он использовал фальшивый паспорт, однако тот, кому принадлежал документ, также был под подозрением за ряд преступлений. Австрийская полиция задержала Григорянца, он отбывал срок за кражу.