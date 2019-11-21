ИА «Ореанда-Новости» Земельный суд города Вены по уголовным делам принял решение о согласии на выдачу российским властям бывшего чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо, который подозревается в хищении и последующей легализации денег из государственного бюджета.

«Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено на 7 января 2020 года», – сообщила представитель суда. Она отметила, что Москва будет проинформирована об окончательном решении через министерство юстиции Австрии. Судьи также рассматривают запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, соответствующее решение пока не принято.

Мазо фигурирует в двух расследований о хищениях в министерстве культуры России на общую сумму 550 миллионов рублей.

Летом 2018 года спецслужбы Испании заподозрили бывшего чиновника в отмывании преступных доходов при приобретении дорогостоящей недвижимости в городе Марбелья.