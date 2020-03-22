22.03.2020, 14:35
Автомобиль каршеринга протаранил ограждение на Красной площади
ИА «Ореанда-Новости». В центре российской столицы каршеринговый легковой автомобиль врезался в бетонную ограду на Красной площади. Об этом сообщает телевизионный канал «РЕН ТВ».
По предварительным данным, автомобилем каршеринга управлял 28-летний гражданин Молдавии, в салоне машины также находился его товарищ. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.Водитель автомобиля в силу своего состояния не смог справиться с управлением транспортным средством и протаранил один из блоков бетонного ограждения Красной площади. Сотрудники полиции уже задержали нарушителей, в настоящее время они дают показания в местном отделе правоохранительного органа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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