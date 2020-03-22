ИА «Ореанда-Новости» . В центре российской столицы каршеринговый легковой автомобиль врезался в бетонную ограду на Красной площади. Об этом сообщает телевизионный канал «РЕН ТВ».

По предварительным данным, автомобилем каршеринга управлял 28-летний гражданин Молдавии, в салоне машины также находился его товарищ. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля в силу своего состоянияСотрудники полиции уже задержали нарушителей, в настоящее время они дают показания в местном отделе правоохранительного органа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.