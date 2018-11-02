Еще весной этого года Министерство внутренних дел выступало с подобной инициативой. Тогда ГИБДД предполагала возможность присвоения знаку рекомендательного характераКак отмечает замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин, соответствующий проект постановления уже согласован всеми профильными ведомствами. Согласно новому постановлению, необходимость наклеивания на автомобили знака «Шипы», а также штрафы за его отсутствие впредь перестанут существовать по причинеПо словам политика,. Это говорит о том, что знак, указывающий на шипованную резину, не помогает водителям определенно судить о характере движения участников, особенно когда речь идет о трассах в зимнее время.Более того, приклеенный на заднее стекло знак способствует нарушению правил техники безопасности, ограничивая обзор с места водителя транспортного средства и таким образом создавая потенциально опасную ситуацию на дороге.Напомним, необходимость установки знака «Шипы» была постановлена правительством в марте 2017 года, а уже с апреля автоинспекторы имели право приостанавливать эксплуатацию автомобилей с зимними шинами при отсутствии знака. Кроме того, согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за отсутствие установленного знака автоинспектор был в праве назначитьПроект отмены прошлогоднего постановления уже одобрили Министерства труда, транспорта, экономического развития. Министерство юстиций также не нашло нарушений, отметив отсутствие коррупционной составляющей. Сейчас, которое примет решение о возможности его издания.