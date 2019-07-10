ИА "Ореанда-Новости" Самая популярная марка Lada среди универсалов – Largus - была подвержена модификациям со стороны руководства АвтоВАЗ. Отличить обновлённый Largus от прежней версии на первый взгляд довольно сложно, однако, изменения всё же присутствуют.

По информации, предоставленной пресс-службой крупнейшего в Российской Федерации производителя автомобилей, называет обновление рестайлингом, когда внешнее оформление соответствует внутренней стилистике автобренда. Среди изменений можно выделить следующее. Изменилась решётка радиатора - теперь вместо одной полосы, выполненной из хрома, модель украшает одна полоска чёрного цвета. Эмблема бренда стала выглядеть более трёхмерной, а сама надпись Lada выполнена с большим интервалом между буквами. На руле также расположена эмблема нового вида, обивка сидений имеет новый рисунок. Также обновлённый автомобиль снабдили функцией отключения световой техники, когда владелец выключает зажигание. Последнее нововведение в Lada назвали функцией, повышающей комфорт и безопасность водителя.

Что касается стоимости обновлённого Largus, то в комплектации Comfort автомобиль стоит от 687 тысяч рублей, в комплектации Luxe – от 752 тысячи рублей. Ещё есть вариант приобрести Lada Largus Cross, за которую придётся выложить от 723 тысячи рублей. Каждая модель отличается некоторыми техническими характеристиками, внутренними функциями и дизайном, что определяет, в конечном итоге, стоимость автомобиля.