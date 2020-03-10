ИА «Ореанда-Новости». Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на авто. Об этом говорится в сообщении российской компании. Причиной возможных изменений в ценовой политике компании стало падение цен на нефть, колебания курса рубля, а также стоимость сырья.

В компании отмечают, что ухудшение экономической ситуации в мире плохо влияет и на автомобильный рынок. Также пострадал и «АвтоВАЗ», на которого влияние оказывают цены на сырьё и продукцию, номинированные в долларах. Поэтому компании приходится рассматривать возможность корректировки цен на автомобили.

Также в компании призвали ввести ещё более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны правительства России.



Ранее уже сообщалось о том, что в России поднимутся цены на автомобили. Повышние будет плавным, отмечают автопроизводители.