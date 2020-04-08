. Об этом говорится в сообщении профсоюзного комитета, размещенного в соцсети "ВКонтакте", рассказывает РИА Новости.В связи с коронавирусом с тридцатого марта в России действует режим нерабочих дней.В сообщении заявлено, что компанией с тринадцатого апреля полностью возобновляется работа.Также заявлено, что во время нерабочих дней в помещениях завода были проведены мероприятия по дезинфекции. Отмечается, что они будут продолжаться до конца месяца.