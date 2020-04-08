08.04.2020, 21:24
"АвтоВАЗ" с 13 апреля возобновит работу
ИА «Ореанда-Новости». С тринадцатого апреля компания "АвтоВАЗ" полностью возобновляет производство автомобилей после перерыва в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении профсоюзного комитета, размещенного в соцсети "ВКонтакте", рассказывает РИА Новости.
В связи с коронавирусом с тридцатого марта в России действует режим нерабочих дней.
В сообщении заявлено, что компанией с тринадцатого апреля полностью возобновляется работа.
Также заявлено, что во время нерабочих дней в помещениях завода были проведены мероприятия по дезинфекции. Отмечается, что они будут продолжаться до конца месяца.
В связи с коронавирусом с тридцатого марта в России действует режим нерабочих дней.
В сообщении заявлено, что компанией с тринадцатого апреля полностью возобновляется работа.
Также заявлено, что во время нерабочих дней в помещениях завода были проведены мероприятия по дезинфекции. Отмечается, что они будут продолжаться до конца месяца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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