ИА "Ореанда-Новости" Московская банковская организация под названием «Жилкредит» приостановила свою деятельность из-за решения лишить её лицензии. Такой вердикт вынес Центральный банк Российской Федерации.

Организация в настоящий момент не может совершать никаких банковских операций, установленных уставом «Жилкредита». По словам руководства банка, все вклады будут возвращены владельцам в полном объёме. Однако, здесь есть одно условие – на одного вкладчика вернут не менее 1,4 миллиона рублей. В эту сумму входит и начисленные по накоплениям проценты. Такое стало возможным благодаря тому, что данный банк входит в систему страхования вкладов. Теперь возвращать деньги вкладчикам будет Агентство страхования вкладов.

Причина, по которой банк «Жилкредит» оказался лишённым лицензии, заключается в том, что банк стал участником одного судебного разбирательства, в результате которого ему пришлось выплатить крупную, для этой банковской организации, сумму денег. После этой выплаты банк потерял свою ликвидность. Стоит отметить, что банк имеет свою особенность – актив состоял, в основном, в непрофильном имуществе, реализовать которое оказалось трудной задачей.

Приостановление деятельности банка привело к тому, что его активы снизились почти на тридцать пять процентов. Достижение такого коэффициента поможет банку начать предпринимать шаги по недопущению признать его банкротом. Специалисты отмечают, что данный банк в последнее время регулярно нарушал нормативные акты федерального законодательства, вследствие чего подвергался санкциям со стороны Цетробанка.

Стоит отметить, что в списке банков, находящихся на территории Российской Федерации, по размеру активов «Жилкредит» расположен на 420-м месте.



