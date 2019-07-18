ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Банка России организовали серию контрольных закупок в страховых компаниях и в банках в отношении оформления электронных полисов ОСАГО и кредитов. В половине страховых компаний и в трети банков были выявлены нарушения прав клиентов.

Глава службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута сообщил, что были проведены 24 проверки в 12 страховых компаниях и 25 закупок в 5 банках. В половине контрольных закупок в страховых фирмах были обнаружены нарушения при оформлении полисов ОСАГО через Интернет. Среди банковских филиалов проблемы обнаружили в 32 % случаев во время заключения кредитных договоров.

Среди санкций, которые могут быть применены к нарушителям, – вынесение предписаний, штрафы, в крайнем случае – отзыв лицензии.