ИА "Ореанда-Новости" Главный государственный банк обнаружил 154 финансовые пирамиды за первое полугодие текущего года. Этот показатель уже готов превысить прошлогодний – тогда за весь год было обнаружено 168 недобросовестных финансовых организаций.

По информации, предоставленной главой департамента противодействия недобросовестным практикам, действующего под эгидой Центрального Банка России, Валерием Ляхом, каких-либо крупных финансовых пирамид сотрудниками ведомства в этом году обнаружено не было. 154 пирамиды функционируют на территории страны под видом различных финансовых организаций, используя многочисленные формы. Такое заявление чиновник сделал в рамках проведения круглого стола, прошедшего в Государственной Думе Российской Федерации.

Исходя из материалов презентации, представленной Валерием Ляхом, следует, что чаще всего пирамиды «прячутся» за названиями обществ с ограниченной ответственностью, таких пирамид выявлено 54 единицы. Далее следует интернет-проекты, они не намного отстают от ООО – их 42. 18 пирамид зафиксировано в форме организаций, занимающихся выдачей микрозаймов населению, и 11 – в форме потребительских кооперативов. Оставшиеся 29 компаний использовали иные способы замаскировать свою истинную деятельность.

Валерий Лях также сообщил, что экспертами наблюдается значительное уменьшение размеров финансовых пирамид. Большинство обнаруженных ведомством пирамид только начали свою деятельность, привлекая граждан не в особо крупных масштабах. Однако, задача ведомства Центробанка заключается в том, что своевременно обнаружить и прекратить деятельность такого рода организаций.