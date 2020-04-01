01.04.2020, 12:00
Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам
ИА «Ореанда-Новости». По данным «Коммерсанта», в мэрии Москвы в ближайшее время планируют развернуть систему «умного» контроля за соблюдением жителями режима домашней самоизоляции.
Одной из возможных мер может стать отслеживание банковских транзакций, однако, как утверждают сами банки, такой способ может быть не очень эффективным. По мнению экспертов, введение этой системы может обойтись столице в 100 млн руб.
К тому же, для её воплощения властям понадобится доступ к геолокации со смартфонов и если гражданин отключит её со своего устройства, сигнал отслеживания может пропасть. То же касается и оплаты с терминалов курьеров, которые постоянно перемещаются по городу — установить точное местонахождение человека при помощи такого устройства практически невозможно.
Одной из возможных мер может стать отслеживание банковских транзакций, однако, как утверждают сами банки, такой способ может быть не очень эффективным. По мнению экспертов, введение этой системы может обойтись столице в 100 млн руб.
К тому же, для её воплощения властям понадобится доступ к геолокации со смартфонов и если гражданин отключит её со своего устройства, сигнал отслеживания может пропасть. То же касается и оплаты с терминалов курьеров, которые постоянно перемещаются по городу — установить точное местонахождение человека при помощи такого устройства практически невозможно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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