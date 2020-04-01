Одной из возможных мер может стать отслеживание банковских транзакций, однако, как утверждают сами банки, такой способ может быть не очень эффективным. По мнению экспертов, введение этой системы может обойтись столице в 100 млн руб.То же касается и оплаты с терминалов курьеров, которые постоянно перемещаются по городу — установить точное местонахождение человека при помощи такого устройства практически невозможно.