Как показала "контрольная закупка", россиянам отказывают в кредите в 84 процентах случаев. Титовым было сказано, что он намерен по этому вопросу в ближайшее время обратиться к главе Российского государства Владимиру Путину.Самым популярным вариантом - двадцать восемь процентов - являлось отсутствие проекта по зарплате у компании, хотя данное условие правительством не указывалось.Также в качестве причин для отказа были названы: "не тот вид деятельности", "банком вообще не выдаются такие кредиты", "банком не проработан механизм", а также отказ без основания.