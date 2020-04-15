15.04.2020, 17:10
Банки не стали помогать жителям России получать зарплату
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе бизнесмена Бориса Титова сообщили, что механизм выдачи кредитов среднему и малому бизнесу под ноль процентов, который дал бы возможность получать зарплату россиянам, которые в нём заняты, не сработал, заявлено в материале издания "Лента.ру".
Как показала "контрольная закупка", россиянам отказывают в кредите в 84 процентах случаев. Титовым было сказано, что он намерен по этому вопросу в ближайшее время обратиться к главе Российского государства Владимиру Путину.
Банками, в которые обращались российские бизнесмены, находились разные причины. Самым популярным вариантом - двадцать восемь процентов - являлось отсутствие проекта по зарплате у компании, хотя данное условие правительством не указывалось.
Также в качестве причин для отказа были названы: "не тот вид деятельности", "банком вообще не выдаются такие кредиты", "банком не проработан механизм", а также отказ без основания.
Как показала "контрольная закупка", россиянам отказывают в кредите в 84 процентах случаев. Титовым было сказано, что он намерен по этому вопросу в ближайшее время обратиться к главе Российского государства Владимиру Путину.
Банками, в которые обращались российские бизнесмены, находились разные причины. Самым популярным вариантом - двадцать восемь процентов - являлось отсутствие проекта по зарплате у компании, хотя данное условие правительством не указывалось.
Также в качестве причин для отказа были названы: "не тот вид деятельности", "банком вообще не выдаются такие кредиты", "банком не проработан механизм", а также отказ без основания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии