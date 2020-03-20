ИА «Ореанда-Новости». Российские банки в марте наблюдают повышенный спрос на ипотеку. Об этом следует из опроса, проведённого РИА Новости. Таким образом, клиенты стремятся получить кредит по рекордным для рынка России ставкам. Некоторые банки уже начали поднимать ставки, однако большинство на данном этапе прислушивается к позиции ЦБ и пока не предпринимает активных действий по изменению условий кредитования.

Так, банк ВТБ сообщил, что в этом месяце его клиенты активно подают заявки на ипотеку. Отмечается, что спрос вырос примерно на 15%. Выдачи по ипотечным программам в Промсвязьбанке (ПСБ) на второй неделе марта выросли почти на 30% по сравнению с первой неделей первого месяца весны. В МКБ также отметили рост по заявкам и сделкам ориентировочно на 30% по отношению к февралю. При этом Райффайзенбанк подчеркнул, что спрос на этот продукт всегда стабильно высок.

Совкомбанк подчеркнул, что фиксирует рост новых заявок ещё со второй половины февраля. Банк «Открытие» также сообщил о повышении спроса, однако отметил его локальность. Кроме того отмечается, что вырос интерес не только к ипотеке, но и ко всем кредитным продуктам организации.

В свою очередь Россельхозбанк отметил незначительный рост по ипотечным заявкам. В кредитной организации сообщили, что спрос вырос всего на 5%, а также отметили, что интерес к ипотечным предложениям повышается в начале каждого года. Рост соответствует прогнозам, отмечают в кредитной организации.

В банках объясняют такой интерес к жилищному кредитованию текущим ростом цен на недвижимость. Инвесторы склонны выбирать консервативные инструменты к вложению средств, из-за волатильности рынков и нестабильности рубля. Поэтому многие обращаются к недвижимости, видя в ней хорошую основу для инвестиций. Кроме того, клиенты торопятся успеть получить кредит по рекордно низким для российского ипотечного рынка ставкам.

Некоторые банки уже заявили о повышении ставок. Так, Райффайзенбанк уже изменил свои предложения по ипотеке 18 марта. Росбанк также скорректировал ставки по ипотечным кредитам. Кредитные организации отмечают, что повышение ставок было объективно и неизбежно, однако их новый уровень всё также остаётся комфортным для клиентов.

Многие банки всё же прислушиваются к решению Центрального Банка и пока не предпринимают активных действий. Их руководство следит за ситуацией на рынке и ожидают указаний Банка России по пересмотру ключевой ставки.