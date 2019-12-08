08.12.2019, 15:41
Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправились в кругосветное плавание из Калининграда
ИА «Ореанда-Новости». Совершающие кругосветную экспедицию, посвященную 75-летию победы в Великой отечественной войне и 200-летию открытия Антарктиды, российские парусные судна "Крузенштерн" и "Седов" из Калининграда вышли в открытом море. Об этом сообщает медиацентр экспедиции.
Проводы кораблей состоялись в калининградском рыбном порту в субботу. Однако из-за дождя и сильного ветра выход парусников в море был отложен.
В сообщении говорится, что капитанам судна удалось вывести корабли в открытое море. "Крузенштерн" направился в порт Санта-Крус де Тенерифе. Парусник "Седов" должен оказаться в порту испанского города Лас-Пальмас 31 декабря. Здесь курсанты планируют встретить Новый год. На борту кораблей находятся 230 курсантов, в том числе 18 девушек. Они представляют учебные заведения Астрахани, Калиниграда, Ейска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петропаловска-Камчатского.
Проводы кораблей состоялись в калининградском рыбном порту в субботу. Однако из-за дождя и сильного ветра выход парусников в море был отложен.
В сообщении говорится, что капитанам судна удалось вывести корабли в открытое море. "Крузенштерн" направился в порт Санта-Крус де Тенерифе. Парусник "Седов" должен оказаться в порту испанского города Лас-Пальмас 31 декабря. Здесь курсанты планируют встретить Новый год. На борту кораблей находятся 230 курсантов, в том числе 18 девушек. Они представляют учебные заведения Астрахани, Калиниграда, Ейска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петропаловска-Камчатского.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии