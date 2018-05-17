17.05.2018, 23:12
Башар Асад провёл в Сочи переговоры с Владимиром Путиным
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Сирии Башар Асад сегодня, 17 мая посетил Сочи, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам встречи он заявил, что готов отправить представителей страны в Организацию Объединённых Наций, которые, по его словам, начнут работу над новой Конституцией сирийского государства. Об этом сегодня сообщает официальный сайт Кремля.
Конституционный комитет, как говорится в новости, будет сформирован по итогам работы Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл также в Сочи в начале 2018 года. Тогда, собравшиеся пришли к соглашению, по которому к работе над текстом нового основного закона государства будут привлечены также и представители оппозиционных сил.
Со своей стороны, Владимир Путин подчеркнул, что новые шаги, которые направлены на полноценное мирное урегулирование через политический процесс стали возможны после успеха правительственных сирийских войск в их противостоянии с терроризмом.
"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал он. При этом, по мнению Кремля, политическое урегулирование должно быть сопряжено с восстановление экономики Сирии, а также работой в гуманитарной плоскости.
Напомним, предыдущая встреча двух лидеров состоялась в декабре минувшего года, когда Владимир Путин посетил российскую военную базу "Хмеймим".
Конституционный комитет, как говорится в новости, будет сформирован по итогам работы Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл также в Сочи в начале 2018 года. Тогда, собравшиеся пришли к соглашению, по которому к работе над текстом нового основного закона государства будут привлечены также и представители оппозиционных сил.
Со своей стороны, Владимир Путин подчеркнул, что новые шаги, которые направлены на полноценное мирное урегулирование через политический процесс стали возможны после успеха правительственных сирийских войск в их противостоянии с терроризмом.
"Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал он. При этом, по мнению Кремля, политическое урегулирование должно быть сопряжено с восстановление экономики Сирии, а также работой в гуманитарной плоскости.
Напомним, предыдущая встреча двух лидеров состоялась в декабре минувшего года, когда Владимир Путин посетил российскую военную базу "Хмеймим".
Источник: Ореанда-Новости
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