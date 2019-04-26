ИА «Ореанда-Новости»   Молодой человек из башкирского города Туймазы подозревается в растлении почти  50 девочек от  8 до 13 лет из разных регионов. Об этом передаёт местный портал ToDay News Ufa  со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 20-летний, мужчина, проживающей на съёмной квартире, завёл в соцсетях несколько аккаунтов, где представлялся несовершеннолетним.  Он знакомился с девочками и требовал прислать ему  интимные фото, если жертва отказывалась, злоумышленник угрожал распространить её снимки в интернете и разослать родственникам и знакомым.

Сотрудники полиции в ходе проведения комплекса мероприятий установили личность педофила и место его обитания,  в квартире у злоумышленника была найдена техника и телефоны. В отношении педофила возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.