По мнению Бастрыкина, необходимо привлекать представителей большого и среднего бизнеса к исполнению нацпроектов. При этом глава СКР отметил, что сегодня закона, который бы это разрешил, нет, но он посоветовал бы парламенту страны его принять.Российское правительство на основании президентских указов разработало 13 нацпроектов, в частности, «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.