14.05.2019, 17:07
Бастрыкин предложил привлекать к нацпроектам бизнесменов, которые разбогатели в 90-е
ИА «Ореанда-Новости». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением реализовывать нацпроекты с помощью бизнесменов, которые сколотили свой капитал в 1990-е годы, пишет «Коммерсант».
По мнению Бастрыкина, необходимо привлекать представителей большого и среднего бизнеса к исполнению нацпроектов. При этом глава СКР отметил, что сегодня закона, который бы это разрешил, нет, но он посоветовал бы парламенту страны его принять.
Российское правительство на основании президентских указов разработало 13 нацпроектов, в частности, «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.
По мнению Бастрыкина, необходимо привлекать представителей большого и среднего бизнеса к исполнению нацпроектов. При этом глава СКР отметил, что сегодня закона, который бы это разрешил, нет, но он посоветовал бы парламенту страны его принять.
Российское правительство на основании президентских указов разработало 13 нацпроектов, в частности, «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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