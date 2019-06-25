ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его подчинённые в регионах должны активнее привлекать в следственные вузы абитуриентов из числа сирот.



Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что Бастрыкин отметил, что из таких ребят могут получиться отличные кадры для работы в правоохранительных органах страны.



Глава СКР также отметил, что проблемы со здоровьем не должны стать помехой для обучения. Бастрыкин подчеркнул, что под руководством следователей таким подопечным могутоказать и медпомощь.