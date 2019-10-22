ИА «Ореанда-Новости». О планах баварских властей заявил вице-премьер-министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер.

22 октября Казань приняла у себя экономический форум «Татарстан - Бавария». На нём власти Баварии высоко оценили качество сельскохозяйственном продукции республики и даже предложили экспорт.

Айвангер заявил о готовности сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства и оценил достигнутые республикой результаты. Кроме данной сферы, Бавария заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики, производства медицинской техники и машиностроении.

Вице-премьер-министр пригласил делегацию Татарстана приехать в следующем году в германский регион.