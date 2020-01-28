28.01.2020, 10:40
База данных постоянных клиентов «Красное и белое» появилось в сети
ИА «Ореанда-Новости». База данных клиентов магазинов «Красное и белое», которые имеют карты лояльности, появилась в сети, сообщает издательство «Ведомости».
В опубликованном документе содержится контактная информация о 17 миллионах человек по всей России, в том числе фамилии, имена, отчества, номера телефонов и даты рождения. Однако некоторые данные представлены ошибочно. Например, год рождения не соответствует действительности (1 января 1753 года), один номер телефона у нескольких разных клиентов. Люди, до кого удалось дозвониться сотрудникам издательства «Ведомости», подтвердили правильность фамилии и инициалов.
Стоит отметить, что документы с персональными данными постоянно появляются в сети на различных форумах. За такие файлы просят не менее 10 тысяч рублей.
В опубликованном документе содержится контактная информация о 17 миллионах человек по всей России, в том числе фамилии, имена, отчества, номера телефонов и даты рождения. Однако некоторые данные представлены ошибочно. Например, год рождения не соответствует действительности (1 января 1753 года), один номер телефона у нескольких разных клиентов. Люди, до кого удалось дозвониться сотрудникам издательства «Ведомости», подтвердили правильность фамилии и инициалов.
Стоит отметить, что документы с персональными данными постоянно появляются в сети на различных форумах. За такие файлы просят не менее 10 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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