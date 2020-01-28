В опубликованном документе содержится контактная информация о 17 миллионах человек по всей России, в том числе фамилии, имена, отчества, номера телефонов и даты рождения.Например, год рождения не соответствует действительности (1 января 1753 года), один номер телефона у нескольких разных клиентов.Стоит отметить, что документы с персональными данными постоянно появляются в сети на различных форумах. За такие файлы просят не менее 10 тысяч рублей.