Предприниматель Каковкин в 2015 году вместе с подельником был заподозренДеньги принадлежали одной из коммерческих фирм. После этого бизнесмен уехал в Лондон на постоянное место жительства.3 февраля 2019 года бизнес-омбудсмен Борис Титов приехал в Лондон для проведения переговоров по возвращению в Россию виновных олигархов. На встречу явилось примерно 40 человек. Андрей Каковкин согласился приехать обратно.Пересмотр дела был назначен из-за того, что подельник Каковкина до сих пор отбывает наказание.



