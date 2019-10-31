31.10.2019, 22:22
Беглый бизнесмен был привлечён к уголовной ответственности
ИА «Ореанда-Новости». Ростовский суд привлёк к уголовной ответственности беглого бизнесмена Андрея Каковкина.
Предприниматель Каковкин в 2015 году вместе с подельником был заподозрен в хищении 10 миллиардов рублей. Деньги принадлежали одной из коммерческих фирм. После этого бизнесмен уехал в Лондон на постоянное место жительства.
3 февраля 2019 года бизнес-омбудсмен Борис Титов приехал в Лондон для проведения переговоров по возвращению в Россию виновных олигархов. На встречу явилось примерно 40 человек. Андрей Каковкин согласился приехать обратно.
В августе уголовное дело бизнесмена было закрыто, но через месяц его снова возобновили. Пересмотр дела был назначен из-за того, что подельник Каковкина до сих пор отбывает наказание.
Кировским районным судом Ростовской области было назначено наказание Андрею Каковскому в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3 года.
Предприниматель Каковкин в 2015 году вместе с подельником был заподозрен в хищении 10 миллиардов рублей. Деньги принадлежали одной из коммерческих фирм. После этого бизнесмен уехал в Лондон на постоянное место жительства.
3 февраля 2019 года бизнес-омбудсмен Борис Титов приехал в Лондон для проведения переговоров по возвращению в Россию виновных олигархов. На встречу явилось примерно 40 человек. Андрей Каковкин согласился приехать обратно.
В августе уголовное дело бизнесмена было закрыто, но через месяц его снова возобновили. Пересмотр дела был назначен из-за того, что подельник Каковкина до сих пор отбывает наказание.
Кировским районным судом Ростовской области было назначено наказание Андрею Каковскому в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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