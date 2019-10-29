ИА «Ореанда-Новости». Глава Белгородской области Евгений Савченко заявил, что домашние задания являются «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя», передают РИА Новости.



Савченко отметил, что стоит уходить от системы домашних заданий.



Глава региона добавил, что все задания нужно делать в школе в рамках полного школьного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.