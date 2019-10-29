29.10.2019, 21:30
Белгородский губернатор заявил, что домашние задания вредят школьникам
ИА «Ореанда-Новости». Глава Белгородской области Евгений Савченко заявил, что домашние задания являются «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя», передают РИА Новости.
Савченко отметил, что стоит уходить от системы домашних заданий.
Глава региона добавил, что все задания нужно делать в школе в рамках полного школьного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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