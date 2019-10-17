ИА «Ореанда-Новости». По словам главы Министерства иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, есть возможность отказа от Союзного государства с Россией.

Если граждане Белоруссии выступит против подписания соглашения, то белорусское правительство не станет его подписывать. Однако пока все жители согласны за свободную интеграцию между Россией и Белоруссией.

Сегодня, 17 октября, Владимир Макей указал на то, что для их страны очень важно мнение народа. В Правительстве Белоруссии при обсуждении вопроса о подписании соглашения о Союзном государстве никто не высказался против.