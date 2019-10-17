17.10.2019, 17:05
Белоруссия может отказаться от Союзного государства
ИА «Ореанда-Новости». По словам главы Министерства иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, есть возможность отказа от Союзного государства с Россией.
Если граждане Белоруссии выступит против подписания соглашения, то белорусское правительство не станет его подписывать. Однако пока все жители согласны за свободную интеграцию между Россией и Белоруссией.
Сегодня, 17 октября, Владимир Макей указал на то, что для их страны очень важно мнение народа. В Правительстве Белоруссии при обсуждении вопроса о подписании соглашения о Союзном государстве никто не высказался против.
Если граждане Белоруссии выступит против подписания соглашения, то белорусское правительство не станет его подписывать. Однако пока все жители согласны за свободную интеграцию между Россией и Белоруссией.
Сегодня, 17 октября, Владимир Макей указал на то, что для их страны очень важно мнение народа. В Правительстве Белоруссии при обсуждении вопроса о подписании соглашения о Союзном государстве никто не высказался против.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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