ИА «Ореанда-Новости». Финансовая милиция Белоруссии выявила «канал» поставок санкционных продуктов в Россию, заявляет Комитет государственного контроля страны.

Несмотря на эмбарго со стороны Российской Федерации, группа граждан России и Украины построила бизнес на поставках зарубежных продуктов. Белорусской финансовой милиции удалось установить, что в течение примерно двух лет преступная группа занималась закупками овощей и фруктов на Украине и в Польше. Далее продукты отправлялись в Белоруссию, после чего продавались в России. Незаконный доход составляет свыше $140 тыс.

Граждане позаботились о том, чтобы их деятельность выглядела легальной. Для этого они применяли бухгалтерские документы нескольких индивидуальных предпринимателей, а также четырех подконтрольных, якобы предпринимательских структур, комментирует ситуацию Комитет госконтроля Белоруссии.

Руководителя нелегальных бизнесменов, 32-летнего гражданина Украины, уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, летом 2014 года Российская Федерация ввела эмбарго на импортные продовольственные товары для государств, которые применяли к ней санкции. Это США, страны Евросоюза, Норвегия, Канада, Австралия. Под запретом оказались мясо и колбасы, морепродукты и рыба, фрукты и овощи, а также молочная продукция.

В июле 2015 года президент Владимир Путин специальным указом дал распоряжение уничтожать продукты, которые были запрещены к ввозу. Их ликвидация, по мнению властей, должна была сократить объёмы контрабанды, так как она стала бы экономически невыгодной.

Однако в октябре министр сельского хозяйства сделал заявление, что санкционную продукцию продолжают ввозить в Россию через Белоруссию. В ответ на это президент Александр Лукашенко объявил, что российские компании намеренно поставляют через белорусскую территорию запрещённые товары, и предположил, что за этим бизнесом стоят «крупные дельцы с тяжёлыми погонами».