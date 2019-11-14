Договор были с того времени не изменялся. Сегодня, 14 ноября, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась сообщил, что некоторые условия договора по охране границы уже устарели. Внесения изменений возможно сделать только до конца ноября, так как иначе договор пролонгируется ещё на 5 лет.Нововведения коснутся российского. Россия в одностороннем порядке приняла решение о создании пограничного контроля со стороны своей стороны. Причём российские пограничники могут не пропустить иностранца, который через Белоруссию направлялся в Россию, и запросить дополнительные разрешения, даже при условии наличия российской визы. Относительно транзитных товаров ситуация аналогичная. Специалисты Таможни имеют право задержать товары на определённое время для уточнения информации или запроса сертификатов.